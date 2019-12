Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Mitte). Archivbild

In den umkämpften Gebieten in der Ostukraine sollen nach dem Willen von Präsident Wolodymyr Selenskyj im nächsten Herbst Wahlen abgehalten werden - gemeinsam mit dem Rest des Landes. Das kündigte er kurz vor dem Ukraine-Gipfel in Paris an, bei dem am Montag nach Lösungen für den Konflikt in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk gesucht werden soll.



Die Abstimmung sei für Ende Oktober geplant. "Sie soll in der gesamten Ukraine nach ukrainischem Recht stattfinden", sagte Selenskyj. Ein ähnliches Vorhaben war 2015 gescheitert.