Seit sieben Jahren tobt in Syrien ein Bürgerkrieg. Archivbild Quelle: Samer Bouidani/dpa

Bei andauernden Luftangriffen sind in Ost-Ghuta nach Angaben von Beobachtern mindestens 30 Zivilisten getötet worden. Die Menschen seien in der Stadt Samalka ums Leben gekommen, als sie versucht hätten, das umkämpfte Rebellengebiet zu verlassen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Dutzende Menschen seien verletzt worden. Ost-Ghuta ist eines der letzten Gebiete in Syrien, das noch unter Kontrolle von Rebellen steht. Das Gebiet grenzt an die Hauptstadt Damaskus.