H&M will Läden schließen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) will nach überraschenden Umsatzeinbußen Läden schließen und das Onlinegeschäft ausbauen. Das schwedische Unternehmen kündigte an, die Verzahnung von stationärem mit Onlinehandel beschleunigen zu wollen.



Die Umsätze hätten erheblich unter den eigenen Planungen gelegen, erklärte H&M. Es seien weniger Kunden in die Läden gekommen als gedacht. H&M bezeichnete das Marktumfeld mit der anhaltenden Verlagerung hin zum Onlinehandel als schwierig.