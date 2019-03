Eine Baustelle in Sachsen-Anhalt. Symbolbild

Vor allem der Bauboom hat Deutschlands Handwerkern 2018 steigende Umsätze beschert. Die Erlöse legten im zulassungspflichtigen Handwerk nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 4,9 Prozent zu. Die Zahl der Beschäftigten stieg nach vorläufigen Zahlen im Jahresdurchschnitt um 0,5 Prozent.



Das kräftigste Umsatzplus gab es mit 10,7 Prozent im Bauhauptgewerbe. Am geringsten stiegen die Erlöse mit plus 0,9 Prozent in den Handwerken für den privaten Bedarf, zu denen Friseure und Steinmetze zählen.