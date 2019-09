Neubaugebiet in der Region Hannover. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Bauboom hat den Betrieben im ersten Halbjahr 2019 deutlich steigende Umsätze beschert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum kletterten die Erlöse im Bauhauptgewerbe in Deutschland in den sechs Monaten um 8,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.



Unter anderem die anhaltend hohe Nachfrage nach Häusern und Wohnungen lässt die Kassen klingeln. Im Straßenbau verzeichnete die Branche sogar ein zweistelliges Umsatzplus. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche erhöhte sich im ersten Halbjahr um 2,4 Prozent.