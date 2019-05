In vielen Bereichen wird eine Frauenquote gefordert. Archivbild

Auch 70 Jahre nach Verkündung des Grundgesetzes ist der Grundsatz "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" aus Sicht der Gewerkschaften nicht erfüllt. "Die Politik muss mehr tun, um den Verfassungsauftrag zu erfüllen", sagte DGB-Vize Elke Hannack.



Noch immer verdienten Frauen weniger und seien in Parlamenten sowie in Führungspositionen in Unternehmen in der Minderheit. Außerdem müsse die Politik dafür sorgen, dass Erwerbs- und Sorgearbeit fair zwischen den Geschlechtern verteilt werde.