Straßenbahn in Luxemburg.

Quelle: Harald Tittel/dpa/Archivbild

Als erstes Land der Welt macht Luxemburg von diesem Samstag an alle öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos. "Im ganzen Land braucht man dann für Bus, Bahn und Tram keine Tickets mehr", sagte der luxemburgische Mobilitätsminister Francois Bausch (Grüne). Das Gratis-Abgebot sei Teil eines umfassenden Konzepts zur Verkehrswende.



Um den öffentlichen Transport so attraktiv und so zuverlässig wie möglich zu machen, werde massiv in den Ausbau von Bus- und Bahnlinien investiert.