Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) will das Bundesland bis 2050 vollständig auf Ökolandbau umstellen. Zunächst müsse in den kommenden fünf Jahren der Ökoanteil an der Landwirtschaftsfläche von 12,9 auf 20 Prozent erhöht werden, sagte Vogel zum Start der Agrarmesse "Grüne Woche".



Für eine Umstellung der Tierhaltung hin zu einer ökologischen Produktion und mehr Tierschutz gebe es bereits genügend Fördermittel, die jedoch von den Landwirten nicht genutzt würden, betonte Vogel.