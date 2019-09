Umstieg auf den Nahverkehr am "Autofreien Sonntag".

Quelle: picture alliance/Geisler-Fotopress

In mehreren deutschen Städten haben sich die Einwohner an einem "Autofreien Sonntag" beteiligt. In der Hauptstadt etwa sorgte der Aktionstag für einen Fahrgastschub in Bussen und Bahnen.



Die Berliner Verkehrsbetriebe berichteten von erkennbar mehr Fahrgästen. Vielerorts seien die Busfahrer auch besser durchgekommen, weil weniger auf den Straßen los gewesen sei. Aktionen gab es unter anderem auch in Stuttgart. Auf der zentralen Theodor-Heuss-Straße wurde der erste autofreie Sonntag mit tausenden Besuchern begangen.