Der Bitcoin erregt derzeit viel Aufmerksamkeit. Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die umstrittene Digitalwährung Bitcoin ist in eine neue Zeitrechnung gestartet - und legt weiter zu. Zum ersten Mal gibt es nun an einer regulierten Börse Bitcoin-Terminkontrakte. Investoren können damit auf steigende und fallende Kurse setzen.



Nach holprigem Start an der Optionsbörse CBOE kam schnell Schwung in den Handel - so schnell, dass der Börsenbetreiber ihn unterbrach. Zuletzt pendelte sich der Kurs um 18.000 Dollar ein - ein Plus von rund 20 Prozent im Vergleich zum ersten Kurs.