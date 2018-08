An der Chicagoer Optionsbörse kann man auf Bitcoin-Kurse wetten. Quelle: Kiichiro Sato/AP/dpa

Die umstrittene Digitalwährung Bitcoin bleibt nach ihrem Vorstoß in den klassischen Finanzmarkt gefragt. Am Mittwochmorgen hielt sie sich auf den wichtigsten Handelsplätzen in der Nähe von 17.000 US-Dollar.



Seit dem Start des ersten Terminkontrakts an einer regulierten Börse lässt sich der Bitcoin nun faktisch auch am klassischen Finanzmarkt handeln. Am Montagabend war der Preis für einen Bitcoin vor diesem Hintergrund erstmals über die Marke von 17.000 Dollar gestiegen.