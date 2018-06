Wir wollen nicht nur eine bewaffnungsfähige, sondern auch eine bewaffnete Drohne. Das ist eine Fähigkeit, die die Bundeswehr braucht, die auch den Soldaten besser schützt. AfD-Abgeordneter Jan Nolte

Die offensiven Befürworter der Kampfdrohne sitzen im Parlament in den Reihen der AfD. "Wir stehen klar für eine bewaffnete Drohne", sagt etwa der Abgeordnete Jan Nolte, seines Zeichens selbst Soldat. Kampfdrohnen könnten das Leben von Soldaten schützen, argumentiert Nolte. Außerdem gebe es in der Waffenart keinen Unterschied zu Kampfjets. Beide Waffen würden von einem Menschen kontrolliert, "der am Ende entscheidet: bekämpfe ich ein Ziel - oder lass ich es bleiben?" Der Unterschied sei, dass bei der Drohne kein Pilot durch den Feind gefährdet werde. "Ich sehe da nur Vorteile", sagt Nolte.



Zugestimmt hat die AfD dem Mietvertrag allerdings nicht. Man wolle "eine bewaffnete und nicht eine bewaffnungsfähige Drohne", sagt der Abgeordnete Gerold Otten zur Begründung - Otten hat in 22 Jahren bei der Bundeswehr etwa 2.000 Flugstunden mit "Phantom"- und "Tornado"-Kampfflugzeugen gesammelt.