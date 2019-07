Flüchtlingslager nahe Tripolis. Archivbild

Quelle: reuters

Die libysche Einheitsregierung in Tripolis erwägt die Schließung der umstrittenen Flüchtlingslager in dem Bürgerkriegsland. Die Regierung prüfe derzeit, die Internierungslager aus Sicherheitsgründen zu schließen und die Migranten freizulassen, teilte Innenminister Fathi Baschagha mit.



Nach UN-Schätzungen werden dort etwa 3.800 Migranten gegen ihren Willen festgehalten. Am Dienstag wurden bei einem Luftangriff auf ein Lager mehr als 50 Menschen getötet.