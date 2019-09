Libysche Küstenwache greift Migranten auf. Archivbild

Quelle: Uncredited/Libyan Coast Guard/AP/dpa

Die libysche Küstenwache hat rund 70 Migranten aufgenommen, die im Mittelmeer in Seenot geraten waren. Die aus dem Sudan, Ägypten, Syrien, Pakistan und den Palästinensergebieten stammenden Migranten seien in Al-Khums an Land gebracht worden, teilte die libysche Marine mit.



Dort hätten sie humanitäre Hilfe erhalten. Zuvor hatte die Internationale Organisation für Migration (IOM) gemeldet, dass das Boot gekentert sei und die Migranten im Meer mindestens zwei Tage lang auf Hilfe gewartet hätten.