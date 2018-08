Bewaffnete Polizisten patrouillieren in einem Slum in Nairobi Quelle: Darko Bandic/AP/dpa

Während der umstrittenen Wiederholung der Präsidentenwahl in Kenia sind mindestens drei Menschen getötet worden. Ein Demonstrant wurde bereits tot in ein Krankenhaus in der Oppositionshochburg Kisumu eingeliefert. Eine weitere Person starb an einer Schusswunde. Zudem wurde ein Mensch im Bezirk Homa Bay getötet.



Der seit 2013 amtierende Präsident Uhuru Kenyatta will sich bei der Neuwahl eine zweite Amtszeit sichern. Oppositionsführer Raila Odinga hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen.