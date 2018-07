Jetzt also Nordrhein-Westfalen. Wie alle Bundesländer reformiert das bevölkerungsreichste Bundesland derzeit sein Polizeigesetz, das woanders auch Polizeiaufgabengesetz oder Sicherheits- und Ordnungsgesetz heißt. Als Begründung dafür nennen die Länder immer wieder vor allem die neue EU-Datenschutzgrundverordnung, die seit dem 25. Mai in Kraft ist.



Aber auch, weil die Polizeigesetze nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz aus dem Jahr 2016 angepasst werden müssen. Das Gericht hatte das BKA-Gesetz nicht nur für in großen Teilen verfassungswidrig erklärt. Es hatte dem Gesetzgeber außerdem enge Vorgaben gemacht, vor allem bei möglichen heimlichen Eingriffen in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung.