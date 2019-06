Der Ethikrat hat sich zur Masern-Impfpflicht geäußert. Archiv.

Quelle: Lukas Schulze/dpa

Die von der Großen Koalition geplante Einführung einer Masern-Impfpflicht für Kinder in Kitas und Schulen ist aus Sicht des Deutschen Ethikrats nicht gerechtfertigt. Grund seien die hohen Impfquoten in diesen Altersgruppen, heißt es.



Zu empfehlen sei jedoch eine gesetzliche Impfpflicht "für Berufsgruppen in besonderer Verantwortung". Grundsätzlich sei es keine reine Privatangelegenheit, ob man sich gegen eine hochansteckende Infektionskrankheit wie die Masern impfen lasse.