Die Regionalwahl in Venezuela hat die Gräben zwischen Regierung und Opposition weiter vertieft. Nach Darstellung des linientreuen Wahlrats eroberte die Regierungspartei am Sonntag mindestens 17 der 22 Gouverneursposten. Die Opposition sprach von Manipulation und kündigte an, das Ergebnis anzufechten. Ihre Anhänger rief sie zu Protesten auf. Unabhängige Umfragen hatten oppositionellen Kandidaten ein deutlich besseres Ergebnis vorhergesagt.