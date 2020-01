Demonstranten in Paris.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Fünf Wochen nach Beginn der Dauerstreiks sind in ganz Frankreich wieder Hunderttausende gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gegangen. Zehntausende zogen durch die Hauptstadt Paris - auch in anderen Städten wie Nantes, Marseille und Bordeaux gab es Demonstrationen. Das Innenministerium berichtete am Abend von insgesamt 452.000 Menschen.



Es war der vierte Massenprotest seit Beginn der Ausstände. Der Rekordstreik bei der französischen Staatsbahn lähmt das Land nun bereits seit 36 Tagen.