Die Bundesregierung zeigte sich über die Abgas-Tests empört. Ein solches Vorgehen sei ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Dagegen verteidigte die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen, an der die Studie zur Stickstoffdioxid-Belastung an Menschen erstellt wurde, die Tests und betonte, sie stünden in keinem Zusammenhang zur Dieselabgas-Affäre. Vielmehr sei es um die gesundheitliche Belastung am Arbeitsplatz gegangen.