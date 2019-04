Längst nicht alle der Modelle tragen Kopftücher. "Das ist keine Kopftuch-Ausstellung", betonte Kuratorin Mahret Kupka am Mittwoch bei der Pressevorbesichtigung. "Es wird einige überraschen, dass relativ wenige Kopftücher in der Ausstellung zu sehen sind." Die Schau wolle mit dem "Stereotyp" brechen, dass jede muslimische Frau ein Kopftuch trage.



Die Schau präsentiere "eine Momentaufnahme aktueller muslimischer Kleidungsstile aus aller Welt", sagte Museumsdirektor Matthias Wagner K. Es sei "die erste große Ausstellung, die sich mit dem Phänomen zeitgenössischer muslimischer Mode auseinandersetzt". Die Schau hatte bereits in den Fine Arts Museums of San Francisco (FAMSF) für Furore gesorgt. Nun wird sie in Frankfurt als erster Station in Europa gezeigt - und hat auch hier schon vor dem Start heftige Diskussionen ausgelöst.