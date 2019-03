Das "Tal der Gefallenen" nordwestlich von Madrid.

Quelle: Ana Lázaro/dpa

Die umstrittene Umbettung des Leichnams von Spaniens Ex-Diktator Francisco Franco (1892-1975) soll nach monatelangen Diskussionen am 10. Juni stattfinden.



Man wolle die seit dem Tod Francos im sogenannten "Tal der Gefallenen" nordwestlich von Madrid ruhenden Gebeine exhumieren, damit die Familie sie noch am selben Tag auf dem Pardo-Friedhof nördlich der Hauptstadt neu bestattet, teilte die sozialistische Regierung mit. Der Streit um die Umbettung hatte in Spanien seit vielen Monaten angehalten.