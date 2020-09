Die sterblichen Überreste des spanischen Diktators Francisco Franco (1892-1975) sind trotz aller Proteste in seinem gigantischen Mausoleum aus dem Grab geholt worden. Der Sarg Francos wurde von der monumentalen Grabstätte im "Tal der Gefallenen" nordwestlich von Madrid per Hubschrauber zum Friedhof El Pardo-Mingorrubio am Nordrand der Stadt geflogen.



Die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte trotz der Proteste der Familie Franco und konservativer Parteien die Umbettung beschlossen. Unweit des Mausoleums, das bisher ein Pilgerort für Anhänger des faschistischen Machthabers war, kam es zu Demonstrationen. Die Exhumierung dürfte kein Ende der Debatte über Franco und dessen Auswirkungen auf die heutige Politik bedeuten. Erst recht nicht, da am 10. November erneut Parlamentswahlen anstehen.