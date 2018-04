Uhrenpark in Düsseldorf Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Die FDP will in den Jamaika-Sondierungen für eine Abschaffung der Sommerzeit werben. Sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen bedeute es unnötigen Aufwand, wenn an der Uhr gedreht werde, sagte Präsidiumsmitglied Michael Theurer im ZDF.



Die Abschaffung mache zwar nur dann Sinn, wenn andere Länder der EU auch mitmachen, räumte Theurer ein, aber "eine deutsche Regierung, die das Vorhaben entschlossen vorantreibt, kann dann auch auf europäischer Ebene überzeugen".