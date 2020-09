Umstrittene Zugstrecke in Kenia

Quelle: Reuters

In Kenia ist eine umstrittene Zugstrecke "ins Nirgendwo" eröffnet worden. Die 120 Kilometer lange und 1,3 Milliarden Euro teure Strecke verlängert die Strecke zwischen der Hafenstadt Mombasa und der Hauptstadt Nairobi Richtung Westen bis in die Region Suswa. Präsident Uhuru Kenyatta sagte bei der Eröffnung, Kenia könne ohne moderne Infrastruktur keine Investoren anziehen.



Weil die Gleise aber in einem sehr ländlichen und abgelegenen Gebiet enden, wird das Projekt als "Bahnlinie ins Nirgendwo" kritisiert.