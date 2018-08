Thilo Sarrazin hat sein neues Buch vorgestellt. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der umstrittene Autor und frühere Berliner Finanzsenator Thilo Sarrazin will die SPD nicht freiwillig verlassen. "Ich fühle mich in der SPD, in der ich aufwuchs, nach wie vor gut aufgehoben", sagte Sarrazin bei der Vorstellung seines neuen Buches über den Islam. Er sei seit 45 Jahren Mitglied der SPD.



Wegen des neuen Buchs "Feindliche Übernahme - Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht" hatte die SPD-Spitze Sarrazin aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Juso-Chef Kevin Kühnert forderte seinen Rauswurf.