Houses of Parliament.

Quelle: Tim Ireland/XinHua/dpa

Die britische Labour-Partei stellt sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Das teilte sie auf ihrer Webseite mit.



Mit dem Schritt solle ein "schädlicher Tory-Brexit auf der Grundlage von Theresa Mays mehrheitlich abgelehntem Deal" verhindert werden. Premierministerin Theresa May hatte eine Verlängerung der zweijährigen Austrittsfrist zuvor erneut abgelehnt. Sie will das Parlament an diesem Dienstag über den Stand der Brexit-Gespräche informieren.