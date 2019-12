Annegret Kramp-Karrenbauer spricht im Bundestag. Archivbild

Quelle: Sven Braun/dpa

In der Kontroverse um einen CDU-Kommunalpolitiker in Sachsen-Anhalt betont die Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer Distanz zu Rechtsextremisten. "Wir gehen gegen jede Form von Rechtsextremismus entschlossen und kompromisslos vor", sagte sie.



Die Landes-CDU wird sich mit dem Fall Robert Möritz befassen. Möritz ist Mitglied des CDU-Kreisvorstands in Anhalt-Bitterfeld. Er soll vor acht Jahren als Ordner bei einer Neonazi-Demonstration gearbeitet haben.