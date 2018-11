AfD und FDP wollen auch weiterhin kein Familienzusammenführung.

AfD und FDP bereiten unabhängig voneinander Gesetzesinitiativen vor, um den Familiennachzug von Flüchtlingen zu unterbinden. Die Bundesregierung hatte im März 2016 die Familienzusammenführung für zwei Jahre ausgesetzt.



FDP-Chef Christian Lindner sagte dem "Spiegel", die FDP wolle den Familiennachzug zu eingeschränkt geschützten Flüchtlingen so lang aussetzen, wie Deutschland nicht in der Lage sei, "den Menschen in Sachen Integration, Schulen, Wohnungen gerecht zu werden".