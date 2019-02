Der Prozess, der an diesem Morgen in Madrid begonnen hat, ist ein Test für das gesamte spanische Justizsystem und damit ein Stresstest für die spanische Demokratie. Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont

Die Haushaltsabstimmung lässt die Separatisten also wieder Morgenluft wittern. Und der Beginn des Verfahrens in Madrid macht sie streitbarer, gibt ihnen neue Kampfkraft. Proteste gegen den Prozess und zur Unterstützung der "politischen Häftlinge" soll es in den nächsten Tagen und Wochen unter anderem in Brüssel geben, wo Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont im Exil weiterhin die Fäden zieht, aber auch in deutschen Städten wie Hamburg, Stuttgart, Köln und Berlin. Von dort meldete sich Puigdemont auch selbst zu Wort: "Der Prozess, der an diesem Morgen in Madrid begonnen hat, ist ein Test für das gesamte spanische Justizsystem und damit ein Stresstest für die spanische Demokratie", sagte er. Er hoffe aber, dass der spanische Staat letztlich das richtige Urteil fälle, und das sei ein Freispruch.



Die Verteidiger nutzen die Stimmung. "Wir sind überzeugt, dass es keine faire Gerichtsverhandlung geben wird", sagte der Anwalt Jordi Pina bei einer Pressekonferenz. "Der Prozess wird in die Geschichtsbücher eingehen. Er ist aufgebaut auf den Trümmern fundamentaler Rechte", sagte auch sein Kollege Olivier Peter.