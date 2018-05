"Hitler-Glocke" in der Jakobskirche. Quelle: Uwe Anspach/dpa

Der Gemeinderat im pfälzischen Herxheim am Berg hat beschlossen, die umstrittene Glocke aus der Zeit des Nationalsozialismus nicht entfernen zu lassen. Das Gremium entschied, dass sie als "Mahnmal gegen Gewalt und Unrecht" in der Jakobskirche hängen bleiben soll.



Die "Hitler-Glocke" mit einem Hakenkreuz hatte im vergangenen Jahr bundesweit für Aufsehen gesorgt und ist seit Anfang September abgeschaltet. Nun soll sie wieder in Betrieb gehen. Eine Gedenktafel soll auf ihre Geschichte hinweisen.