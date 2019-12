Saudi-Arabiens umstrittener Kronprinz Mohammed bin Salman.

Die G20-Präsidentschaft Saudi-Arabiens hat begonnen. Das Königreich löste Japan ab. Die saudische Präsidentschaft gilt etwa wegen der Beteiligung am Jemen-Krieg als brisant.



Der nächste G20-Gipfel soll am 21. und 22. November 2020 in der saudischen Hauptstadt Riad stattfinden. Es ist das erste Gipfeltreffen der G20-Gruppe in der arabischen Welt. Gastgeber wird Kronprinz Mohammed bin Salman sein, der verdächtigt wird, in die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi verwickelt zu sein.