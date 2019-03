Werner Baumann steht fest zum Monsanto-Kauf. Archivbild

Bayer-Chef Werner Baumann hat den milliardenschweren Kauf des umstrittenen US-Saatgutkonzerns Monsanto gegen wachsende Kritik verteidigt. "Der Monsanto-Kauf war und ist eine gute Idee", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



Bayers Aktienkurs war nach einer Gerichtsschlappe in einem US-Prozess um Krebsrisiken von Monsantos Unkrautvernichter Roundup in der vergangenen Woche um über 12 Prozent gefallen. Die Abschläge an der Börse seien stark übertrieben, sagte Baumann.