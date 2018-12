Protest gegen den Australia Day in Melbourne.

Quelle: David Crosling/AAP/dpa

Mit Partys und Protesten hat Australien seinen Nationalfeiertag begangen, den Australia Day. Der Tag erinnert an die Ankunft von elf britischen Schiffen im heutigen Sydney am 26. Januar 1788, die Landung der sogenannten "First Fleet".



Für viele der heute noch etwa 700.000 Aborigines-Ureinwohner bedeutet dies jedoch den Beginn von Kolonialherrschaft und Unterdrückung. In Melbourne demonstrierten zahlreiche Gegner der Feiern. Auch in anderen Orten gab es Proteste und Demonstrationen.