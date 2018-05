Ein geplanter Besuch Orbáns in Sachsen-Anhalt sorgt für Streit Quelle: Tamas Kovacs/MTI/AP/dpa

Linke-Chefin Katja Kipping hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) wegen eines geplanten Treffens mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban kritisiert. Orban will am 6. November als Privatmann nach Wittenberg kommen.



"Der Ministerpräsident will sich 'privat' mit einem Rechtspopulisten treffen, der die Menschenrechte mit Füßen tritt", sagte Kipping der "Mitteldeutschen Zeitung". "Will er damit zeigen, dass die CDU doch offen für Rechtspopulisten ist?"