Shkreli zeigte sich im Gerichtssaal reuevoll. Archivbild Quelle: Andrew Gombert/EPA/dpa

Der umstrittene Pharmaunternehmer Martin Shkreli ist zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Bei dem Rechtsstreit in New York ging es nicht um Shkrelis Geschäfte im Pharma-Business, sondern um veruntreute Anlegergelder.



Shkreli war 2015 in die Schlagzeilen geraten, als seine Firma den Preis für das Entzündungs-Medikament Daraprim schlagartig von 13,5 auf 750 Dollar pro Pille anhob. Medien bezeichneten Shkreli teils als "meistgehassten Mann Amerikas".