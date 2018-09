FDP-Bundestagsabgeordneter Bijan Djir-Sarai. Archivbild Quelle: Gregor Fischer/dpa

Zwei Bundestagsabgeordnete wollen nicht am Staatsbankett anlässlich des Staatsbesuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teilnehmen.



Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Djir-Sarai, sagte der "Welt", als Bundestagsabgeordneter könne man nicht mit Erdogan dinieren, während "deutsche Staatsangehörige in türkischen Gefängnissen sitzen". Linken-Fraktionsvize Sevim Dagdelen sagte, sie wolle sich stattdessen an Protesten gegen Erdogan beteiligen.