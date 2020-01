Baustelle des Grand Ethiopian Renaissance Dam (Archiv).

Quelle: Gioia Forster/dpa

Ägyptens Präsident Abdel-Fattah al-Sisi will mit Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed die festgefahrenen Gespräche über einen umstrittenen Staudamm am Blauen Nil wieder aufnehmen. Ein Treffen dazu sei in Russland geplant, sagte Al-Sisi im TV.



Ägypten befürchtet, dass mit dem Bau der Talsperre in Äthiopien weniger Wasser nach Ägypten gelangt. Auch der Sudan ist betroffen. Äthiopien will den Stausee zur Stromgewinnung nutzen. Gespräche der drei Länder waren in die Sackgasse geraten.