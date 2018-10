Juden gründen Vereinigung in der AfD. Archivbild Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Jüdische Mitglieder der AfD haben sich zu einer Bundesvereinigung innerhalb ihrer Partei zusammengeschlossen. Die Vorsitzende Vera Kosova sagte nach der Gründung in Wiesbaden, die AfD distanziere sich von Antisemitismus in jeglicher Form.



Zuvor war die geplante Gründung der Gruppe auf deutliche Kritik gestoßen. In einer gemeinsamen Reaktion hatten 17 jüdische Organisationen, darunter der Zentralrat der Juden in Deutschland, die AfD als rassistische und antisemitische Partei bezeichnet.