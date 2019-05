Ein Terminal zur Erfassung der Arbeitszeit. Symbolbild

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Die mittelständischen Familienunternehmer warnen vor einer Eins-zu-eins-Umsetzung des europäischen Urteils zur Arbeitszeiterfassung in Deutschland. "Das Urteil ist eine Zeitreise in die Vergangenheit. Es passt nicht in die Arbeitswelt von heute", sagte Peer-Robin Paulus vom Verband der Familienunternehmer.



Nach einem aktuellen Urteil des EU-Gerichtshofs sollen Arbeitgeber verpflichtet werden, die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen.