Ein Briefträger der Deutschen Post. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Die Deutsche Post macht die Entfristung von Arbeitsverträgen von den Krankheitstagen eines Mitarbeiters abhängig. Die Konzernspitze legte ein entsprechendes Konzept vor, berichtet die "Bild am Sonntag".



Mitarbeiter dürften in zwei Jahren nicht häufiger als sechsmal krank gewesen sein oder maximal 20 Krankheitstage anhäufen. Außerdem dürften Postboten in drei Monaten nicht mehr als 30 Stunden länger für ihre Touren gebraucht haben als vorgesehen. Ein Sprecher der Post bestätigte den Bericht.