Raketen während einer Militärparade im Iran. Archivbild

Quelle: Ebrahim Noroozi/AP/dpa

Aus Sorge über das heftig umstrittene iranische Raketenprogramm haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien von UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen Bericht gefordert.



Entwicklungen rund um das Raketenprogramm "geben weiterhin Anlass zu tiefster Sorge, da sie die Region destabilisieren und vorhandene Spannungen weiter verschärfen", heißt es in einem Brief der drei an Guterres. Sie bitten den UN-Chef darin, über Aktivitäten des Iran "vollständig und gründlich" zu berichten.