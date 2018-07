Hände eines Paares auf einem Bett Quelle: dpa

Die Stimmung im Schlafzimmer muss merkwürdig sein. Heiße Küsse, wandernde Hände - und dann holt ein Partner das Telefon raus. Die App geöffnet, eine digitale Unterschrift unter "Ja, ich will" - und weiter geht's unter der Bettdecke. So oder so ähnlich muss sich Anwältin Baharak Vaziri Geschlechtsverkehr in Schweden bald vorstellen. Ihre App "Libra" ist als Unterstützung für das neue "Einverständnis-Gesetz" zu Sex und Vergewaltigung gedacht - und erntet bereits in den ersten Tagen Spott und offizielle Beschwerden.