Ist es der Einstieg in den Ausstieg aus Glyphosat? Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will das umstrittene Unkrautgift für Privatleute weitgehend verbieten und Bauern strengere Vorschriften machen. Der Entwurf einer Verordnung werde nun in der Regierung abgestimmt, kündigte sie an. In Kraft treten könnte das Ganze ab Frühjahr 2019.



Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) reagierte zurückhaltend auf den Vorstoß. Es "werden weitere Schritte folgen müssen", sagte sie.