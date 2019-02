US-Präsident Donald Trump hat offiziell erklärt, dass er das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba offen lassen will. Er habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet, sagte Trump in seiner Rede zur Lage der Nation.



Trump macht damit eine Entscheidung seines Vorgängers Barack Obama rückgängig. Dieser wollte das Lager schließen und hatte das unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Januar 2009 per Erlass angeordnet. Derzeit hat Guantanamo noch immer 41 Insassen.