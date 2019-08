Die Umverteilung von oben nach unten - früher war das ein Tabu in der Union. Trägt die Partei diese Politik nun immer wieder mit? Im ZDF betont Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), dass es "unter dem Strich nicht zu Umverteilungseffekten kommen" dürfe - und sieht in der Union weiterhin eine Partei für Besserverdienende. In den 14 Jahren ihrer Regierungszeit habe die CDU dazu beigetragen, dass die Arbeitslosigkeit gesunken und die Einkommen in Deutschland kräftig gestiegen seien. "Das ist Angehörigen der Mittelschicht zu Gute gekommen", sagt Altmaier, aber auch vielen Menschen, "die man gemeinhin als Besserverdiener bezeichnet."