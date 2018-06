Merkel beharrt auf einer Umverteilung von Flüchtlingen in Europa. Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Im Streit über die europäische Asylpolitik beharrt Deutschland darauf, dass im Krisenfall alle EU-Staaten Flüchtlinge aufnehmen. Es gehe nicht nur um den Schutz der Außengrenzen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel. "Wir brauchen auch Solidarität nach innen."



Damit ging sie auf Distanz zur Politik in Ländern wie Polen, Ungarn und Tschechien und zu EU-Ratspräsident Donald Tusk. Tusk hatte die bisherige Politik der Umverteilung von Flüchtlingen in Frage gestellt.