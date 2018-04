Glyphosat sorgte für Streit in der Großen Koalition. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Die Große Koalition will beim Ausstieg aus dem umstrittenen Unkrautgift Glyphosat an einem Strang ziehen und hält Zulassungsbeschränkungen für glyphosathaltige Mittel für möglich. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) sei zwar skeptisch mit Blick auf ein nationales Verbot, kündigte aber einen raschen Vorstoß zur Reduzierung an.



Der Sprecher von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) verwies darauf, dass über 80 Kommunen und mehrere Unternehmen bereits den Einsatz von Glyphosat ablehnen.