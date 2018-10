Paketshop für mehrere Kurierdienste. Quelle: Eckart Gienke/dpa

Egal ob Hermes, DPD oder UPS: In einem Einkaufszentrum in Hamburg-Bergedorf können Kunden Pakete von mehreren Unternehmen abholen oder abgeben.



Der bundesweit erste Paketshop für konkurrierende Anbieter von Kurier-Dienstleistungen hat nach einer einjährigen Pilotphase offiziell eröffnet. In dem Laden können die Kunden Pakete abholen oder aufgeben, teilte der Center-Betreiber Deutsche Immobilien (DI) mit. Die Post-Tochter DHL sei angesprochen worden, aber zunächst noch nicht dabei.