Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg trifft Papst Franziskus bei einer Generalaudienz am Mittwoch in Rom. Wie ein Vatikansprecher mitteilte, gehört die 16-Jährige zum Kreis der Besucher, die den Papst auf dem Petersplatz begrüßen dürfen.



Thunberg streikt seit August 2018 für mehr Klimaschutz weltweit. Am Freitag will sie an einem Schulstreik in Rom teilnehmen. "Ich weiß, dass das ein Feiertag ist, aber weil die Klimakrise nicht in Urlaub geht, werden wir das auch nicht tun."